Helderse Claes is blij met zijn buurt: "Juist in coronatijd is het belangrijk om contact te houden"

Claes is blij met zijn buurt: "Juist in coronatijd is het belangrijk om contact te houden"

DEN HELDER - Claes de Graaf uit Den Helder vindt het belangrijk om goed contact te hebben met buurtbewoners. "Ik werk in ’t Wijkhuis dat nu gesloten is. Veel mensen uit deze straat kwamen daar. We moeten naar elkaar omkijken. Juist nu in deze coronatijd is het belangrijk om contact te houden. Mensen komen nergens en kunnen gauw in een isolement raken en zich eenzaam voelen", vertelt Claes in NH Buurten.

Zelf gaat hij vaak langs bij zijn 92-jarige buurvrouw Mien. "Zij kwam altijd met haar rollator een kop koffie doen in het 't Wijkhuis. Dat is nu weggevallen." Mien is blij met de aandacht, want ze vindt het een moeilijke tijd: "Ik heb vijf jaar oorlog meegemaakt en nu maak ik dit mee. Toch denk ik wel positief. Ik moet wel op mijn leeftijd." Veel bewoners van de Schoenerstraat hebben steun aan elkaar tijdens deze coronatijd. Vanuit hun achtertuinen praten ze met elkaar en kijken ze naar elkaar om. Ook doen ze soms koffie samen. "We komen bij elkaar langs, maar we houden afstand", aldus Mien. "Ik ben heel knuffelig normaal, maar dat kan nu niet", zegt Claes lachend.

De Heldenaar is blij met zijn straat. "Ik woon op een prachtige plek. Ik voel me als God in Frankrijk. Ik heb vooral te doen met de mensen die zes hoog met kinderen in quarantaine zitten." Claes heeft nog een verzoek voor alle kinderen om deze periode door te komen. "Ik wil aan jullie vragen om deze tijd alsjeblieft een zonnebloem kweken. Want een zonnebloem is vreugde en blijdschap."