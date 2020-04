Jolien helpt vader die lelies aan ziekenhuis doneert: "Mooi om dit met z'n allen te doen"

HAARLEM -Een bosje lelies voor 4 euro doneren aan de zorgmedewerkers van het Spaarne Gasthuis: het is het idee van Jolien van Haaster uit Haarlem. Met deze actie wil ze haar vader helpen maar ook mensen de kans geven om iets goeds te doen in deze tijd. "Dat mijn vader lelies doneert is zoiets moois en ik had eigenlijk het idee om dit met z'n allen te doen."

George Haaster is een lelieteler uit De Zilk. Hij heeft een kleine kas in Voorhout met prachtige lelies die normaal gesproken worden geexporteerd naar Zwitserland. Maar de grens daar is een maand geleden op slot gegaan en sindsdien zit hij met z'n bloemen. "Ik kan ze niet kwijt. En toen heb ik bedacht om ze weg te geven aan de mensen die nu zo hard werken in de zorg. "

NH Nieuws

Twee keer per week rijdt hij met een bus vol lelies naar het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Daar geeft hij de prachtige bloemen weg, voor niets. Zelf zit hij daar helemaal niet mee, omdat de zorgmedewerkers hem echt aan 't hart gaan in deze bijzondere tijd. Doneeractie Zijn dochter Jolien vindt het gebaar van haar vader heel mooi en kreeg een idee om de actie van haar vader te steunen. "In deze 'coronatijd' voelen we ons heel erg verbonden met elkaar. En het is heel fijn om iets te kunnen doen. Dus door een bosje bloemen te doneren, kun je zelf iets doen en kan mijn vader nog veel meer bloemen weggeven. " George zelf moest even wennen aan het idee, maar hij kan het zeker waarderen. "Ik doe dit niet voor het geld, maar als er dan zulke ideeën ontstaan binnen mijn familie, dan is dat wel heel fijn." Bij het Spaarne Gasthuis zijn ze heel dankbaar voor de bloemen. "We krijgen van alles gedoneerd", vertelt Annelies Putters, afdelingshoofd vrijwilligers van het Spaarne Gasthuis. "We krijgen sportkleding voor onder de beschermingskleding die onze mensen moeten dragen en dat is heel fijn. Maar ook mooie tekeningen en als er dan een bloementeler aan ons denkt en z'n bloemen hier brengt, dan is dat heel hartverwarmend." Wil je ook bloemen doneren aan de zorgmedewerkers van het Spaarne Gasthuis, kijk dan even hier.