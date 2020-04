Extra maatregelen: nog meer afstand houden op Huizer zaterdagmarkt

De maatregelen worden volgens de gemeente Huizen niet genomen omdat het eerder niet goed is gegaan. "Ondanks dat de markt hierdoor steeds goed is verlopen nemen we komend paasweekend een aantal aanvullende maatregelen, zodat alle bezoekers en ondernemers meer ruimte hebben om zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden", meldt de gemeente.

