Viroloog Osterhaus: eredivisie hervatten is niet waarschijnlijk

ZEIST - Viroloog Ab Osterhaus kreeg veel kritiek toen hij voorspelde dat de Keukenhof waarschijnlijk dicht moest en de Grote Prijs van Zandvoort en het Songfestival niet zouden doorgaan. Ook over een snelle hervatting van de eredivisie is hij niet positief. "Ik zeg nooit, nooit", stelt hij. "Maar met de wetenschap van nu wordt dat erg lastig."

Pro Shots/Stanley Gontha

De KNVB hoopt de eredivisie en eerste divisie voor 3 augustus alsnog af te kunnen ronden. De bond kijkt reikhalzend naar 21 april als premier Mark Rutte met nieuwe mededelingen voor de bestrijding van het coronavirus komt. Testmogelijkheid "Maar voordat voetballers weer samen trainen, moeten we eigenlijk weten of ze besmet zijn", zegt Osterhaus. "Bedrijven werken met man aan macht aan mogelijkheden om te testen. Alles kan. Maar zelfs als we ons over een paar weken al redelijk massaal kunnen testen, en dat vraag ik me echt af, dan staan voetballers denk ik niet vooraan in de rij. Ik denk dan eerder aan medisch personeel of mensen in verpleeghuizen."

Quote "Het virus verspreidt zich sneller als mensen gillen, schreeuwen of zingen" Viroloog AB OSTERHAUS

Osterhaus kan lastig inschatten wanneer er weer gevoetbald wordt. Hij sluit niet uit dat er het hele kalenderjaar geen toeschouwers meer op de tribunes zitten. De viroloog weet waarover hij praat, als regelmatige bezoeker van de Johan Cruijff ArenA. "Supporters zitten niet braaf stil. En we weten inmiddels dat het virus zich sneller verspreidt als mensen gillen, schreeuwen of zingen. Dat hebben we met bezoekers van kerkdiensten al gezien."

Snelle verspreiding "Als enkele mensen in een stadion besmet zijn, dan kan het hard gaan", weet Osterhaus. "Als je het aan een viroloog vraagt, dan is het systeem dat China hanteert het veiligste. Iedereen testen en de mensen die positief zijn in quarantaine zetten. Dan is het hele probleem in ruim een maandje opgelost denk ik. Maar we leven in een andere samenleving, met een andere cultuur van gehoorzaamheid en behoefte aan privacy. We moeten ook afwachten hoe de corona-app gaat werken", weet de viroloog.

Quote "Voetbal is nu niet het belangrijkste" VIROLOOG AB OSTERHAUS