Extra steun voor noodlijdende Gooise voedselbank

Dat laatste is anders bij de Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent, de andere actieve voedselbank in 't Gooi. De voedselbank sloot afgelopen maand de deuren, omdat er geen vrijwilligers meer zijn om de voedselbank draaiende te houden tijdens de coronacrisis. Dat komt doordat er vooral oudere vrijwilligers zijn, die allemaal tot de corona-risicogroep behoren.

Dat de gemeente Hilversum de voedselbank ook de hand reikt staat vast, al wordt nu nog wel gekeken hoe dat precies gaat gebeuren en hoeveel geld er wordt overgemaakt. "Er zal in overleg met de voedselbank ook worden gekeken naar andere vormen van financiering zoals het werven van fondsen. De gemeente is bereid haar netwerk daarvoor in te zetten", zo schrijft men.

De voedselbank heeft door de coronacrisis flinke problemen. Het aantal klanten dat gebruik maakt van de voedselpakketten is de laatste tijd toegenomen, terwijl er veel minder voedsel wordt geleverd. Normaal gesproken wordt dat geleverd door supermarkten, maar dat is nu een stuk minder. Ook de voedselbankacties van kerken liggen veelal stil.

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651