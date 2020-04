Uitvaartorganisaties in Noord-Holland draaien overuren

HEERHUGOWAARD - De telefoon staat roodgloeiend en de kisten zijn niet aan te slepen. Uitvaartondernemingen in Noord-Holland hebben het drukker dan ooit. Zo ook Pieter Dekker in Heerhugowaard. Hij werkt dag en nacht om de stroom begrafenissen en crematies, op een totaal nieuwe manier, in goede banen te leiden.

Een begrafenis die wordt bijgewoond door 200 man, een overvolle kerk of een stille tocht. Het gebeurt niet meer de laatste weken. Door de coronacrisis zijn nabestaanden gedwongen het afscheid zo klein mogelijk te houden. Maar uitvaartorganisaties draaien overuren.

Uitvaartondernemer Pieter Dekker weet daar alles van: "Je boekt een crematorium nu alleen nog maar voor de dienst, want daarna staat de volgende familie alweer te trappelen. We werken continue door, op zondagen, de Paasdagen, we draaien extra diensten om iedereen te helpen. Door de Corona hebben we nu zo'n 60 procent meer werk. Eerst zag je dit in Noord-Brabant en nu is Noord-Holland echt aan de beurt"

Juist nu die knuffel

Omdat een begrafenis met veel mensen er deze dagen niet in zit, hebben nabestaanden te maken met een heel andere manier van rouw en herdenken. Dekker: "Je hebt juist die hand, die knuffel nodig in tijden van rouw en zeker in deze tijden van sociale afstand, maar dat kan dus niet. Omdat er maximaal 30 man mag komen, heb je alleen te maken met de inner circle."

Bizarre werkelijkheid

De uitvaartondernemer probeert, ondanks alles, om de positieve kant te zien: "Omdat mensen toch betrokken willen zijn, vormen zich nu nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld erehagen. Dat is geweldig om te zien , dat op die manier toch veel mensen op hun manier afscheid nemen en de familie steunen. Dat is hartverwarmend."

Neemt niet weg dat het, ook voor de positieve Pieter Dekker, een idiote tijd is: "Het is een bizarre werkelijkheid waarin we nu leven."