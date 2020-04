Burgemeester Purmerend ongerust: "Durf ook met andere klachten naar huisarts"

PURMEREND - De tweede extra huisartsenpost in de regio Zaanstreek Waterland draait nu een week op volle toeren. In Purmerend is sporthal De Beuk omgebouwd tot een soepel lopende praktijk. Burgemeester Don Bijl zag vandaag met eigen ogen hoe de doktoren daar te werk gaan en hoe de hal veranderd is.

Na gesprekken met de dokters is er vooral bewondering en goedkeuring af te lezen van het gezicht van de burgemeester. "Ik vind het heel knap dat er zo snel zo'n voorziening is neergezet", aldus Don Bijl. "Zo zorg je ervoor dat er mensen snel kunnen worden geholpen."

Quote "We hebben het zo georganiseerd dat we patiënten zo goed mogelijk kunnen scheiden" directeur Huisartsenzorg Erik Schoofs

De rondleiding werd verzorgd door huisarts Joost Zaat en directeur Huisartsenzorg Erik Schoofs. Laatstgenoemde is voorzichtig positief over de ontwikkelingen die hij ziet. "We zijn voorbereid en kunnen makkelijk door naar een volgende fase mocht dat nodig zijn", aldus Schoofs. "We hebben het onder controle en we zien dat de huisartsenzorg heel stabiel is, met gelukkig weinig zieken onder de medewerkers en huisartsen zelf."

NH Nieuws

Er is wel reden tot andere zorgen, zo concludeerden de artsen en burgemeester na afloop van het bezoek. "Mensen die iets anders hebben, bijvoorbeeld een beroerte, durven soms niet naar de huisarts te gaan", zo geeft de burgemeester aan. "De oproep van huisartsen om juist wel te gaan op het moment dat er een serieuze klacht is, is terecht." Er is sprake van een bepaalde spanning om naar de huisarts te gaan merken de doktoren. "Bij een huisarts kun je misschien wel ziek worden", beschrijft Erik Schoofs de gedachte van patiënten. "We hebben het zo georganiseerd dat we het zo goed mogelijk kunnen scheiden van elkaar. Dat zorgt ervoor dat je veilig naar je eigen huisarts kunt gaan, mocht dat nodig zijn."