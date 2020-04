Ziekenhuis Amstelland dealt met corona: "Het zijn echt dagkoersen"

"Normaal gesproken hebben we een IC met vier beademingsplekken in ons ziekenhuis, daar kunnen we goed mee uit. Dat zijn er inmiddels 9 en dat zijn plekken die veelal bezet zijn. Onze covid-afdeling heeft een totale capaciteit van 50 patiënten.", aldus chirurg en medisch coördinator Ariën Stigter.

Sommige publicaties impliceren dat het aantal IC-patiënten in Nederland aan het afnemen is. Volgens Stigter is de afvlakking niet te vertalen naar een absolute afname van het aantal patiënten."De ene dag zien we een stabilisatie van het aantal patiënten, de andere dag kan het weer veel onrustiger zijn. Het is echt een dagkoers. Ik denk dat het te vroeg is om te zeggen: het is rustiger. Het fluctueert per dag."

'Aai over de bol'

Ook verpleegkundige Mea Visser ervaart de bizarre situatie op haar eigen manier. "Voorheen gaf je iemand een aai over de bol of een hand kon je vasthouden en het is nu wat afstandelijker geworden. (...) Het empathische vermogen dat we normaal kunnen tonen is nu een beetje weggevallen."

Mea maakt lange dagen maar denkt het huidige werktempo en de druk die op haar schouders ligt voorlopig goed aan te kunnen. Dit is volgens haar te danken aan de goede werksfeer binnen het medisch centrum. "Ik heb patiënten die nog steeds gezellig zijn, de collega's zijn gezellig en we kunnen sparren met elkaar als dat nodig is. Ik denk dat dat het belangrijkste is: we kunnen goed met elkaar als team overweg.

Wel of niet naar het ziekenhuis?

Tot slot richt Rigters zich tot mensen die bang zijn om het ziekenhuis te bezoeken voor andere klachten die niks van doen hebben met COVID-19. "Klachten die kunnen wachten, het is verstandig om dat uit te stellen. Ik denk dat klachten die spoedeisend van karakter zijn zoals hartklachten of klachten passend bij beroerte of ongevallen, daarvoor moet je gewoon naar het ziekenhuis komen en is het ziekenhuis zeker een veilige omgeving."