Hotelwasserij beleeft zware tijden: "Geen wasgoed door coronacrisis"

ALKMAAR - De toerismesector worstelt om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Ook de toeleveranciers van de sector krijgen daardoor zware klappen. De Alkmaarse Wasserij Schoen, die tweehonderd klanten heeft in de horeca, wast nog maar vijftien procent van wat ze normaal vanuit hotels en restaurant te verstouwen krijgen.

"Het doet zeer", zegt Kees Schoen, eigenaar van de gelijknamige wasserij. "Het is nu stil zoals op zondag, heel vreemd." Schoen draait een kleine 40.000 euro omzet per maand minder. In plaats van negen personeelsleden, heeft hij er nog maar drie aan het werk. "Maar die drie ook maar voor twee dagen in de week."

NH Nieuws

Schoen krijgt nog een klein beetje bedrijfskleding dat gewassen moet worden. Voor de rest is de toevoer opgedroogd. "Ik genereer nog een klein beetje geld, maar ik vind het vooral verschrikkelijk voor mijn klanten. Alle horecazaken zitten gewoon op slot." "Ik hoop dat de regering gauw die loonmaatregelen te gelde maakt. Dan kunnen we het nog wel even uitzingen." Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt, weet ook Schoen. "Ik denk nog een maand of drie, daarna is het linke boel."