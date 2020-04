Besluit korfbalbond zorgt voor onduidelijkheid bij Groen Geel

WORMER - Groen Geel-voorzitter Rick de Wit had wel verwacht dat de korfbalbond KNKV de reguliere competitie zou beëindigen. Desondanks is het nog onzeker of de play-offs, play-downs en de finales wel gespeeld kunnen worden. "De bond heeft de wens om voor het topkorfbal die wedstrijden door te laten gaan."

NH Sport/ Edward Dekker

Quote "Sport is één van de laatste partijen die volledig wordt vrijgeven door de overheid" GROEN GEEL-VOORZITTER RICK DE WIT

Groen-Geel staat op de voorlaatste plaats in de korfbal league en weet dus nog niet of ze promotie-degradatiewedstrijden moeten gaan spelen. De Wit kan zich enigszins vinden in de beslissing van de korfbalbond. "Sportief gezien snap ik dat zij de competitie willen uitspelen. Sociaal gezien past het niet helemaal in de periode waarin we nu zitten. Het gaat een lastige opgave worden om de beslissingswedstrijden te laten spelen." "Op dit moment zitten we nog lang niet in de normale fase, zoals de regering al aangaf", vervolgt De Wit. "Mochten we weer richting de normale situatie gaan, zal dat gebeuren in kleine stapjes. Ik denk dat sport een van de laatste partijen is die volledig wordt vrijgegeven door de overheid."

Zorgen De voorzitter maakt zich zorgen over wanneer de competitie mogelijk wordt ingehaald. "Het vreet wel een beetje aan mij. Het zou zomaar kunnen dat het in de zomervakantie wordt ingehaald of misschien zelfs daarna. Het is een lastig parket waar we momenteel inzitten."

Quote "Het is belangrijk dat er binnen twee weken uitsluitsel komt over de competitie" gROEN geel-voorzitter rick de wit