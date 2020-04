Dringende oproep om bezoek Milieuplein Haarlem uit te stellen: "We zijn geen Beekse Bergen"

HAARLEM - Beheerder Spaarnelanden vraagt inwoners van Haarlem en Zandvoort hun bezoek aan het Milieuplein in de Waarderpolder zo veel mogelijk uit te stellen. Het Milieuplein is geopend, maar het is er volgens Spaarnelanden heel erg druk.

Spaarnelanden heeft voor het Milieuplein speciale regels vanwege de coronacrisis vastgesteld. Zo kunnen er maar tien auto's tegelijk naar binnen en kunnen medewerkers niet helpen de spullen in de containers te gooien.

Oproep

Vakbond FNV heeft namens de medewerkers van de milieustraten een oproep gedaan: 'Dump je grofvuil alleen in uiterste nood.' De FNV maakt zich druk om de veiligheid van medewerkers én bezoekers nu het zo druk is. "De medewerkers vroegen de laatste tijd al vaker of iedereen zoveel mogelijk wil wegblijven. En als je dan tóch naar de werf gaat, doe dat dan in je eentje, net als in de supermarkten. Maar het haalde weinig uit."

Beekse Bergen

De FNV wil dat de medewerkers veilig kunnen werken. De vakbond geeft in een brief een bloemlezing van wat haar leden melden: "Het lijkt haast wel alsof onze milieustraten het alternatief zijn geworden voor het familie-uitje naar Beekse Bergen. Daar rijd je ook met het hele gezin in de auto langs de diverse attracties."

En in de brief staat: "Het is de hele dag door een gekkenhuis. Dan is het soms ook lastig om je te houden aan die 1,5 meter. Veel milieustraten laten nog maar een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd toe. En op sommige plekken staan verkeersregelaars of zelfs beveiligers, nadat mensen met elkaar op de vuist gingen of medewerkers uitscholden."