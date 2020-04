Knusse presentatie boek over de oorlog in Velsen: 'Een beetje improviseren'

SANTPOORT-NOORD - Donderdagochtend is het eerste exemplaar van het boek 'Oorlogsdagen Velsen 1940-1945' gepresenteerd. De uitreiking van de eerste uitgave was een aparte gebeurtenis.

Auteur Hartendorf kan er de humor wel van inzien: "Het was een beetje improviseren, maar het belangrijkste is dat het gebeurd is. "De officiële overhandiging was een onderonsje tussen twee amateurhistorici die de liefde delen voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog."

Het was de bedoeling dat burgemeester Frank Dales van Velsen het boek tijdens een wat drukkere bijeenkomst op 16 april in ontvangst zou nemen. Maar door de coronacrisis loopt veel en dus ook deze 'gebeurtenis' anders.

Hartendorf beschrijft in zijn vierde, rijk geïllustreerde boek in achttien hoofdstukken de oorlog in Velsen. Hij heeft 75 jaar na de bevrijding voor veel foto's gekozen. "Zodat de jeugd in één oogopslag kan zien hoe de gemeente er in die tijd uitzag en wat er sindsdien dus is veranderd", aldus Hartendorf

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels van Velsen.