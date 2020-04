Verslagenheid na plotselinge dood talentvolle autocoureur Laurens (22)

Eerst maar een vooroordeel uit de weg helpen: dat Laurens autocrosser was, betekent niet automatisch dat hij te hard heeft gereden. "Je weet natuurlijk niet wat er is gebeurd, maar hij stond zeker niet bekend als een wildebras", zegt Menno Koorn. "Het was een hele relaxte gozer en maakte zich niet gauw druk. Als mensen een auto door een bos horen racen, denken ze al gauw dat het een van de autocrossers was. Maar dat slaat natuurlijk nergens op."

Enorme indruk

Dan de jongen zelf. Zonder uitzondering maakt zijn dood een enorme indruk. Koorn: "Laurens was als autocrosser altijd op de baan. En hij was heel talentvol, won vele wedstrijden. Maar bovenal was zijn vader Rob altijd in de buurt. Waar je Laurens zag, was zijn vader. Rob was bekend, omdat hij een loodgietersbedrijf heeft waar Laurens ook werkte, maar ook omdat hij vroeger veel autocrosste. Hij vond het natuurlijk prachtig dat zijn zoon zijn passie had overgenomen. Ze gingen dan ook met zijn tweeën alle wedstrijden af. Ik kan en wil me niet indenken hoe het voor Rob moet voelen om je kind te verliezen. Het is echt verschrikkelijk. Door het coronavirus leven we al in een rare wereld en dan komt dit er nog bij. Waardeloos."