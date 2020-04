Bijzondere Bijbelse borden uit Gouden eeuw gerestaureerd

ENKHUIZEN - Een vijftal unieke schotels uit de 17de eeuw met daarop beschilderingen van Christus aan het kruis, zijn in Heerlen gerestaureerd. De schotels werden door Archeologie West-Friesland in 2018 aan het Westeinde in Enkhuizen opgegraven. Ze geven een uniek inkijkje in het verborgen leven van de bewoners daar.

Want in het Protestante West-Friesland ten tijden van de opstand, mochten katholieken hun geloof alleen binnenshuis belijden. Daarom kleedden zij de woning aan met Bijbelse voorstellingen waaronder deze borden.

Vier schotels hebben een identieke beschildering van Christus aan het kruis. Het vijfde bord laat het offer van Abraham zien. De schotels zijn zeer waarschijnlijk gemaakt in het atelier van Willem Jansz Verstraeten (tot 1655) of zijn zoon Gerrit Willemsz Verstraeten (1642-1657) in Haarlem.

Waterput

In 2018 werden de schotels in een oude waterput gevonden achter een stolp. De locatie staat bekend als de bollenschuur van 'Tulpe Piet' waar nieuwe huurappartementen moesten komen. Naast de schotels werden er in de oude waterput veel voorwerpen van keramiek gevonden, een pot van roodbakken aardewerk en andere voorwerpen met religieuze afbeeldingen - waaronder twee Delftse borden met Bijbelse taferelen.