Terpstra gelooft in doorgaan Tour de France

BERGEN- Volgens wielrenner Niki Terpstra is de kans nog steeds groot dat de Tour de France komende zomer ondanks de coronacrisis doorgaat. "Maar wel in een aangepaste versie: een maand later, misschien korter en met beperkt publiek", zegt de inwoner van Bergen donderdag in een vooruitblik op Bureau Sport At Home, dat op het Youtubekanaal van het tv-programma wordt uitgezonden.