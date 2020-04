Grafiethal Tata Steel later klaar door coronacrisis

De bouw van de grafiethal die Tata Steel neerzet op het terrein van slakverwerker Harsco Metals loopt vertraging op. De hal zou 1 april klaar zijn maar door de coronacrisis wordt dat later.

Tata Steel

De oplevering is uitgesteld doordat leveranciers op dit moment door overheidsrestricties in gebreke moeten blijven. De hal, waarvoor in mei vorig jaar de schep de grond in ging, is bijna klaar. De staalfabriek denkt voor de voltooiing nog twee weken nodig te hebben.

De bouw van de hal is onderdeel van een veelomvattend plan dat tot doel heeft milieu-overlast zoveel mogelijkj te beperken. Met name Wijk aan Zee heeft last van stofregens. Nu de verwerking van het zogeheten ROZA-slak straks binnen plaatsvindt, is de verwachting dat de stofoverlast voor een belangrijk deel verdwijnt.