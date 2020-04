De Peiling: Hoe vier jij dit jaar Pasen?

Dit weekend is het Pasen. Voor veel mensen betekent dat normaal gesproken gezellig naar familie toe, samen brunchen en eieren zoeken. Ook een bezoekje aan de bouwmarkt, het tuincentrum of de meubelboulevard is vaak vaste prik. Nu roept Premier Rutte mensen op om vanwege de coronacrisis het paasweekend thuis te blijven. Wat doe jij? Vier jij Pasen of sla je het een jaartje over?