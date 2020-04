Zaandams stel zoekt inspiratie voor schuurgedicht: "Winnaar krijgt een boekenbon"

ZAANDAM - "Er stond een boom in Zweden. Vol takken en vol vuur. Het is een tijd geleden. Nu is die boom mijn schuur." Wie wel eens door Zaanstad fietst, kent dit gedicht wel. Volgens Fleur Poot, die het gedicht op haar schuur in de Havenstraat heeft staan, maken voorbijgangers er geregeld foto's van. Maar niet lang meer, want de tekst gaat verdwijnen.

Het gedicht is een variatie op het gedicht van erotisch dichter Joe Roxy, een typetje van Bart Peeters in het Vlaamse komische radioprogramma Het Leugenpaleis. Inmiddels staat de tekst al ruim zes jaar op de schuur, maar omdat de verf begint af te bladderen 'is het tijd voor iets nieuws', vertelt Fleur aan NH Nieuws.

Prijsvraag

Ze hebben er menig avondje over gebrainstormd, maar Fleur en Erik zouden niet weten welk gedicht binnenkort op hun schuur moet komen te staan. Ze zijn daarom op zoek naar suggesties voor een gedicht, haiku op limerick. "We vinden het leuk als het verrassend is, een glimlach ontlokt als mensen een beetje ontroerd worden, maar er wel aan blijven plakken."

Fleur en Erik hopen dat er via schuurgedicht@gmail.com veel suggesties binnenkomen. De inzender van de winnende tekst ontvangt een boekenbon ter waarde van 25 euro.