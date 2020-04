Weesper restaurant doneert 7.500 mondkapjes aan Goois zorgpersoneel

WEESP - Een paar flinke dozen, helemaal vol met mondkapjes: Goois zorgpersoneel kan voorlopig weer even voort met dank aan twee Weesper restauranthouders. Ze doneerden gisteren 7.500 mondkapjes.

GHOR Gooi en Vechtstreek

Mondkapjes en andere beschermende middelen zijn al tijden erg schaars, dus is elke donatie meer dan welkom. "En dan zeker als het nog eens zo'n grote donatie is. Hier zijn we echt heel blij mee", vertelt woordvoerder van Marije Mansfeld van de GGD. De mondkapjes komen van het Weesper restaurant Tong Ah, dat vanwege de coronacrisis al een tijdje gesloten is. De mondkapjes worden nu verdeeld over Goois zorgpersoneel. "De mondkapjes gaan naar verzorgingshuizen en wijkverplegers, die staan te springen om deze spullen." Meer mondkapjes nodig Maar hoe erg de Gooise zorg ook geholpen is met 7.500 mondkapjes, genoeg is het nog altijd niet. "De tekorten blijven echt flink. Alle beetjes die we krijgen, helpen enorm. Ook de regionale huisartsen hebben last van tekorten en zijn blij met alles dat er binnenkomt. Dus heb je iets, laat het ons dan weten."

Quote "Alle initiatieven zijn fantastisch, maar blijven een druppel op de gloeiende plaat. Er is veel meer nodig" GGD-woordvoerder marije mansfeld

De GGD Gooi en Vechtstreek roept al een paar weken op om beschermende middelen te doneren. De actie loopt goed. "Er waren laatst een paar kinderen die ons doosjes met handschoenen kwamen brengen, een fantastisch gebaar. En eerder hadden we ook al een andere ondernemer die duizenden mondkapjes doneerde. Dat is echt fantastisch, maar het blijft wel een druppel op de gloeiende plaat. We hebben nog veel meer nodig." Mondkapjes voor andere mensen Het Weesper restaurant vertelt dat het na de flinke donatie aan de zorg nog wel een paar mondkapjes over heeft. Die gaan naar andere mensen die de mondkapjes hard nodig hebben. "We hebben nog een klein aantal maskers over. Mochten jullie mensen kennen die het enorm hard nodig hebben, stuur ons dan een Facebook berichtje", schrijft het restaurant.