Edith organiseert evenementen in West-Friesland: "Misschien gaat er dit jaar niets door"

"Ik had me deze extreme situatie als onderneemster nooit kunnen bedenken."

Nu alles in haar werkveld stil ligt, maakt ze zich zorgen om haar inkomsten. "Alles valt weg en niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Misschien gaat er wel geen enkel evenement door in 2020? Deze crisis is zo'n extreme situatie. Ik had me dit nooit kunnen bedenken", vertelt Edith. "Er kwam altijd wel iets op mijn pad. Maar nu valt het niet mee."

Lokale ondernemers helpen

Toch is daar voor de Andijkse onderneemster een lichtpuntje aan de horizon. "Momenteel help ik bij de opzet van een website voor een online warenhuis in Hoorn. Alle klandizie in de binnenstad is namelijk stil gevallen, en via deze website hopen we een kleine vuist te maken tegen de internetreuzen en de lokale ondernemers toch nog aan verkoop en omzet te helpen in deze tijd."

Het is pionieren en ontdekken, aldus Edith. "Er was altijd al behoefte aan dit idee, maar in deze crisis is dat ineens in stroomversnelling geschoten. Nu moeten we." Door het project is ze blij dat ze nog wat werk om handen heeft. "Ik had nooit kunnen bedenken dat ik hardop zou zeggen: 'ik heb gelukkig nog wel werk'. Maar hoe de wereld er straks voor me uitziet, weet ik niet."

Logees uit Frankrijk

Ondertussen helpt de zus van Edith haar met de website, die tijdelijk bij haar logeert. "Ze woont eigenlijk met haar vriend in Frankrijk in een wintersportgebied. Hun werk is om toeristen van het vliegveld naar hun vakantiebestemming te brengen", vertelt ze.

Maar toen de coronacrisis uitbrak, besloten ze snel naar Nederland te komen. "Er is daar geen toerist, geen werk en geen geld te verdienen. Ze zouden hier logeren tot 6 april, daar hadden we ons met zijn allen op ingesteld. Nu hebben we geen idee hoe lang ze nog blijven", aldus Edith. "Maar we maken van de nood een deugd, doordat ze me gelukkig een beetje kan helpen met mijn werk."