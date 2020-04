Schouwburg Hoorn schaart zich achter landelijke actie: 'Bewaar je ticket, geniet later'

HOORN - Schouwburg Het Park in Hoorn sluit zich aan bij een landelijke actie om mensen actief te ontmoedigen om hun geld terug te vragen voor voorstellingen. Ze roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: 'Bewaar je ticket, geniet later', is de slogan van de actie www.bewaarjeticket.nl.