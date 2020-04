Recreatieplas Geestmerambacht kleurt roodpaars door giftige algen

ALKMAAR - Hondeneigenaren kunnen hun trouwe viervoeter voorlopig beter aanlijnen tijdens een ommetje Geestmerambacht. Met de temperaturen van de laatste dagen is het water uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Een uitermate geschikte habitat voor de giftige roodalg.

Volgens locatiebeheerder Johan de Jong is de situatie uitzonderlijk: "De alg is erg vroeg dit jaar. Dat heeft alles te maken met de warme temperaturen van deze week. Door de snelle opwarming van het water, heeft de alg zich goed kunnen verspreiden."

Algen zijn eigenlijk geen algen of wieren, maar bacteriën. De purperzwavelbacterie leeft van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als het water veel voedingsstoffen bevat en het warm is, kan dat een algenbloei veroorzaken.