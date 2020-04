'Blowkroeg' Odeon sluit noodgedwongen zijn deuren

ALKMAAR - Na bijna 25 jaar een begrip in de Alkmaarse horeca te zijn geweest, valt het doek nu voor café Odeon. Per 1 mei is de huur van het pand opgezegd, kondigen de uitbaters aan op Facebook.

Google Streetview

De coronacrisis is de oorzaak van de plotselinge sluiting. "Vandaag is een inktzwarte dag. Café Odeon heeft per 1 mei de huur opgezegd en houdt op te bestaan", meldt de eigenaar in een bericht op Facebook.

In 1996 namen Maud en Roel het café over van de toenmalige eigenaar. Het 25-jarig jubileum hebben ze niet mogen halen. "We liepen er al een week of twee mee rond. De sluiting tot 6 april konden we nog opvangen met ons spaargeld, maar toen bleek dat het nog langer ging duren hebben we de knoop doorgehakt", vertelt Maud aan Alkmaar Centraal. "Ik klink nu heel rationeel maar ik ben intens verdrietig, heb de hele ochtend al met vriendinnen zitten bellen, mijn hart huilt."

Intens verdrietig Via de beschikbare regelingen werd gekeken of de zaak nog te redden viel, maar dat bleek tevergeefs. "We weten niet hoe lang dit gaat duren en willen niet meer opgescheept worden met tientallen duizenden euro's schuld die je dan weer moet inlopen."

Niets moet, alles mag Café Odeon was naar eigen zeggen een van de laatste écht bruine kroegen die Nederland rijk is. Met de unieke formule van: niets moet, alles mag, trok het café een groot en gemengd publiek van punkers, rockers, kunstenaars en blowers.

Quote "De ontmoetingsplaats voor rafelrandbewandelaars en ander aangenaam schorriemorrie" reactie op facebook

"Ze gaan allemaal in een doosje in mijn hart. De enige kroeg waar je de nostalgie kon proeven van mooie tijden. De ontmoetingsplaats voor rafelrandbewandelaars en ander aangenaam schorriemorrie. Wat zal ik het missen!", schrijft een trouwe bezoeker op Facebook.

"Gatver. Wat balen zeg. Nooit meer zomaar verdwalen en even langs waaien bij jullie. Wat jammer dat jullie als een van de eerste getroffen zijn door alles wat er nu gebeurt. Een plek om nooit te vergeten", zegt een andere vaste klant.

Na de coronacrisis hopen de uitbaters nog een groots afscheidsfeest te kunnen geven. "Tabee, tot ziens en wie weet, na de social distancing treffen we elkaar nog eens."