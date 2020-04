Zware tijden voor het Muiderslot, 'dit is een verloren seizoen'

MUIDEN - Normaal gesproken is het met Pasen heel erg druk op het Muiderslot, maar dit jaar zal het uitgestorven zijn. Al een maand lang is het museum dicht vanwege het coronavirus. 'Dit is een verloren seizoen', aldus directeur Annemarie den Dekker.

NH Nieuws

Het voorjaar is de belangrijkste periode voor het museum. Naast 20.000 kinderen die hier met een schoolreisje komen , zijn het met name de 62.000 buitenlandse bezoekers die het kasteel in Muiden weten te vinden. Op 1 april start het toeristenseizoen maar daar komt dit jaar niets van terecht. "Gelukkig zijn er verschillende regelingen en die hebben we hard nodig", zo schetst directeur Annemarie den Dekker de situatie. "Want anders overleven we het niet. Het museum zal ook extra steun vragen bij het ministerie van OCW. De schade loopt nu al in de tonnen en de meeste projecten zijn stopgezet."

NH/marcruyg

Vorig jaar trok het museum een recordaantal van 155.000 bezoekers. "We hebben daardoor gelukkig wat vet op de botten", aldus Den Dekker. Het kasteel ligt er verlaten bij. Alleen een enkele onderhoudsmonteur en de tuinmannen komen nog langs. Om binnen te komen moeten er daarom flink wat deuren van het slot.

Quote "Het geeft een raar gevoel om directeur te zijn van een museum dat dicht is" annemarie den dekker

Toch wil Annemarie niet bij de pakken neerzitten. De mogelijkheden voor een online museum komen nu in een stroomversnelling en de crisis prikkelt de creativiteit van de medewerkers. "Ik zie vooral heel veel nieuwe mogelijkheden", zo schetst de directeur de toekomst van het Muiderslot.

Muiderslot

In tegenstelling tot het Muiderslot dat als 'rijksmuseum' meer geld krijgt van de overheid, is de situatie bij veel kleinere musea veel nijpender. Volgens de Museumvereniging komt 20 procent van de musea al volgende maand in de problemen. Minister van Engelshoven werkt daarom aan een steunpakket. Museumeiland Pampus zegt nog niet in de problemen te komen. De opening van het forteiland, die voor de Paasdagen gepland stond, is voorlopig uitgesteld en er zullen dus ook geen boten naar het onbewoonde eiland varen. De activiteiten blijven voorlopig beperkt tot online.