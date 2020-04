Coronastilte op Texel weldaad voor vogels: "In alle rust baltsen en paren"

Nu de toeristenstroom die normaal gesproken rond de paasdagen op gang komt stokt vanwege de coronamaatregelen vrijwel is opgedroogd, is het extreem rustig op Texel. Dat is slecht nieuws voor de Texelse economie, maar een impuls voor de natuur. "Vogels kunnen in alle rust baltsen en paren. Ik verwacht een heel goed vogeljaar", zegt Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel.

Normaal trekt Marc Plomp er met groepen op uit om vogels te spotten. Vanwege de coronamaatregelen kan dat nu even niet. Ook in zijn winkel met verrekijkers en vogelboeken in de Cocksdorp is het rustig.

"Er zijn gewoon heel weinig toeristen op het eiland. Het is extreem stil als je het vergelijkt met hoe het normaal zo rond Pasen is." Zoals ook voor veel andere Texelse ondernemers geldt is die stilte niet goed voor Marcs inkomsten.

Meer rustige nestplekken

De natuur vaart echter wel bij de afwezigheid van de drommen toeristen. Met name voor vogels, voor wie net de paar- en broedtijd is aangebroken, is de coronastilte een aangename bijkomstigheid. "De rust is in deze periode een weldaad voor heel veel vogels. Ze zoeken nu allemaal nestplekken aan het zoeken en dat doen ze op veilige, rustige plaatsen waar geen of weinig mensen komen. Die plekken zijn er nu veel meer dan normaal. Je ziet bijvoorbeeld de kiekendief en de kluut veel dichter bij de weg rondscharrelen om te gaan nestelen."

Als de toeristische stilte op het eiland als gevolg van de coronamaatregelen aanhoudt, verwacht Plomp dan ook enorme boost voor de vogelstand . "In 2001 had je de MKZ-crisis en mochten mensen ook een tijdje de natuurgebieden niet in. Toen stoof de vogelstand omhoog, hadden we een waanzinnig broedseizoen want nergens werd er wat verstoord. Ik verwacht een soortgelijk effect op de vogelstand dit jaar."

Boswachter met dubbel gevoel

Ook boswachter Anna Sprenkeling van Staatsbosbeheer ziet de natuur opbloeien op Texel. "Natuur trekt zich niks aan van corona. Het is echt volop voorjaar. Lelepaars vliegen over, aalsscholvers maken nesten bij de Geulplas, de blauwborst zingt bij de Horsmeertjes. Alles groeit en bloeit volop." Uitgestorven vogelsspotplekken, een enkele wandelaar, meestal een Texelaar, waar het normaal gesproken druk zou zijn met wandelende vakantiegangers. Boswachter Anna heeft er een dubbel gevoel bij "Het is goed voor de vogels en de natuur maar het is jammer dat we er nu zo weinig mensen van kunnen laten genieten."