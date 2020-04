Kortjakje keert volgende week terug naar Haarlem

Het beeldje stond op de Begijnhof, in de Haarlemse rosse buurt. Het meisje uit het welbekende liedje, dat ook in als prostitué werkte, was daar goed op haar plek.

Niet van brons

Het nieuwe beeld is niet in brons gegoten, maar door een bedrijf in het Brabantse Giessen van een sterk soort kunststof gemaakt. Eric Coolen, die het beeldje samen met Bijlsma aan de stad Haarlem schonk, is blij dat Kortjakje terugkomt. En natuurlijk wordt ze binnenkort terug geplaatst, "midden in de week, maar zondags niet."

