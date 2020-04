Speciale uitzending eerbetoon aan overleden verslaggever RTV Seaport

SANTPOORT-NOORD - Er komt een speciale uitzending op zowel radio als televisie bij RTV Seaport ter nagedachtenis aan Gertjan Huijbens. De verslaggever (58) overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Huijbens was geliefd in Velsen waar hij als verslaggever van de IJmuider Courant en RTV Seaport de perikelen in de gemeente op de voet volgde. Ook was hij een gewaardeerd lid van Full Count, een coverband die in de IJmond furore maakte. Huijbens heeft verder aan de weg gestaan van tal van sociale initiatieven in Velsen.

In de muziektent in het centrum van Santpoort-Noord kunnen bloemen worden gelegd bij een afbeelding die Huijbens laat zien als trombonist van zijn band. De uitzending bij RTV Seaport is zondag 19 april en begint om 19.00 uur.