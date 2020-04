Historische 'Goede Vrijdag' voor toerisme Texel: "Nog nooit zo weinig gasten"

TEXEL - Normaal is Goede Vrijdag de drukste dag van het jaar voor veerdienst TESO, maar dat is vandaag wel anders. De afgelopen dagen is er nog massaal geannuleerd door klanten. Dit paasweekend belooft daardoor nog rustiger te worden dan vorig weekend.

NH Nieuws

"Dit wordt een weekend met een historisch laagterecord", zegt directeur Frank Spooren van de VVV op Texel. Hij en zijn team zijn de afgelopen dagen alleen maar bezig met annuleringen en oplossingen zoeken voor de gasten en de verblijven. "Ik denk dat er nog nooit zó weinig gasten op Texel zijn geweest als met Pasen aankomend weekend." Voor de hotels, campings en restaurants is het een zware slag, het toerisme is veruit de grootste economische tak op het eiland. Maar niet iedereen op het eiland is rouwig om het feit dat toeristen nu wegblijven. Via sociale media is daar flink over gediscussieerd. "Ik denk dat de toeristen nu vooral luisteren naar de overheden, zowel in Nederland, Duitsland als België en voornamelijk thuisblijven", zegt Spooren.

Quote "Ook omboeken naar het najaar wordt steeds lastiger. Verhuurders gaan zelfs al naar 2021." Frank Spooren, VVV TExel

De VVV is momenteel heel druk met het zoeken naar oplossingen voor de overnachtingen die nu worden geannuleerd. Ze hebben nog stapels mails door te werken voor de komende tijd. En het omboeken wordt lastiger voor de korte termijn: "Je merkt nu dat vakanties worden verschoven naar het najaar. Maar daar gaan we ook al richting de grens. Ik hoor van verhuurders dat ze langzaam aan vol raken en dan al naar 2021 gaan. Dus ook het omboeken wordt steeds moeilijker." Dat nu door gasten wordt geannuleerd, is geen uitnodiging aan dagjesmensen om dan maar de oversteek te maken. "Er is sowieso niet heel veel te doen op het eiland. Net als elders is alles hier bijna dicht. Er komen nog heel veel gelegenheden om naar Texel te komen. En dan denk ik dat het juist nu heel verstandig is om gehoor te geven aan de oproep van de overheid. Hoe lastig zo'n intelligente lockdown ook kan zijn."