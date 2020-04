Zorghelden krijgen een auto met tankpas te leen: "Minder kans op besmetting"

Inmiddels zijn er 633 auto's beschikbaar gesteld door bedrijven door het hele land. Maar dat is nog niet genoeg; er staan nog 200 zorgmedewerkers op de wachtlijst en bovendien is er een stop gezet op de aanmeldingen.

"Door auto's beschikbaar te stellen, kunnen we mensen in de zorg helpen"

"We kregen zoveel aanvragen voor een auto, dat we voor nu een stop hebben moeten zetten op de aanmeldingen. Het aanbod is nog te beperkt. Maar bedrijven kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden als ze auto's beschikbaar willen stellen," laat auto.nl weten.

Zorgheldenauto

Auto.nl wil mensen in de zorg graag helpen. "Net als heel veel mensen en bedrijven vroegen wij ons af wat we konden doen om te helpen. Door het wegvallen van het openbaar vervoer zagen we dat veel mensen in de zorg in de problemen kwamen. Door auto's beschikbaar te stellen, kunnen we ze helpen."

Een 'zorgheldenauto' wordt voor drie maanden uitgeleend en is volledig kosteloos. Ook de benzine kost niks. Shell heeft voor deze actie 500 tankpassen gegeven waar 250 liter mee getankt kan worden.