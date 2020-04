Bo (20) componeert muziekstuk voor zorgmedewerkers: "Ik wil ze graag bedanken"

Dat de man uit Hoogkarspel begaan is met de zorg, is al langer duidelijk. Regelmatig geeft hij piano-optredens in verzorgingstehuizen en hij componeerde speciale muziekstukken voor de bewoners.

Zo ontstond ook het idee voor het nummer 'Hero's Tears'. "Ik zag het op het nieuws. Ik zit thuis en kan niks doen. En in die tijd werken die mensen zo hard, en ze hebben zoveel aan hun hoofd."



Eenmaal achter de piano ging het volgens Bo vanzelf. "Toen kreeg ik het gevoel, zag beelden in m'n hoofd. Ik heb het opgebouwd door lief te beginnen, omdat zorgmedewerkers zo'n lief werk doen voor andere mensen. Daarna een stuk drama, want het is heel heftig wat ze meemaken. Dat nemen ze ook mee naar huis, dat lijkt me heel zwaar. En dan nog een stuk met een sterk gevoel, omdat ze er voor ons blijven zijn in deze moeilijke tijd."