Chartervloot keihard getroffen door coronamaatregelen: "Het raakt je wel"

MONNICKENDAM/ENKHUIZEN - De chartervloot in Nederland heeft het zwaar. Door de coronamaatregelen van het kabinet mag er voorlopig niet meer gevaren worden door de charterbootondernemers.

Ook de familie Van der Heide uit Monnickendam is hard geraakt door de getroffen maatregelen. Normaal gesproken worden er bedrijffeesten op hun twee boten gegeven, maar dat gaat nu dus niet door. Precies nu het hoogseizoen voor de deur staat. "Het raakt je wel. Alle boekingen die je hebt staan in het voorseizoen moet je verplaatsen of ze worden geannuleerd. Dat is pijnlijk voor een seizoensbedrijf", vertelt eigenaresse Marjolein van der Heide.

Faillissementen In Noord-Holland telt de chartervloot zo'n 150 ondernemers. In eerste instantie behoorden deze chartervloot ondernemers niet tot de groep die op financiële steun van de overheid kon rekenen. Inmiddels is daar door inspanningen van de Vereniging voor Beroepschartervaart, verandering in gekomen. Alle binnenvaartschepen krijgen nu financiële hulp van de overheid. Ondanks die tegoedkoming van de overheid, moet de huidige situatie echter niet te lang voortduren. "Als dit doorzet gaan er zeker bedrijven omvallen, dat lijkt me niet uit te sluiten", vertelt Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart, aan NH Nieuws.

Het paasweekend gaat meestal gepaard met de start van het vaarseizoen. In Enkhuizen riepen de havenmeesters echter op om vooral thuis te blijven en de haven is dan ook leeg voor de tijd van het jaar. Pal naast de Drommedaris ligt het zeilschip De Bontekoe van Renee van Hasselt en Niels Lassing. Renee: "We zijn volledig getuigd, alle zeilen zitten erop. Voor ons is het afwachten tot we los mogen." Steeds meer annuleringen Bedrijfsfeestjes, individuele reizen, vrijgezellenfeesten, kerkgemeenschappen, volleybalteams: ze hebben de afgelopen zeven jaar allerlei groepen verwelkomd. Er is ruimte voor 28 man op de boot, maar in plaats van dat er mensen aan boord stappen, stromen de annuleringen binnen bij boekingsorganisatie Holland Sail. "In eerste instantie was het alleen maart en april en nu komt ook juni erbij, dus we hebben ontzettend veel annuleringen en dat krijg je niet meer zomaar vol." Toch willen ze optimistisch blijven. De grootste uitdaging is om te kijken hoe er straks 1,5 meter afstand kan worden gehouden aan boord. Tegelijkertijd bekijken ze de mogelijkheid om als bed & breakfast of hotel straks toch gasten te ontvangen.