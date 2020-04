Laatste stand van zaken corona in 't Gooi: nu 265 besmettingen en 29 doden

René Stumpel, directeur GGD Gooi en Vechtstreek liet gisteren tijdens een informatiebijeenkomst weten trots te zijn op wat de zorgorganisaties samen met elkaar weten te boksen.

Op dit moment liggen er 31 patiënten in het Tergooi ziekenhuis waarvan twaalf op de intensive care (ic). Dat betekent dat er in het Hilversumse ziekenhuis nog drie plekken over zijn. Mocht de ic van Tergooi straks vol zijn, dan worden patiënten naar een ander ziekenhuis gebracht. De directeur vertelt dat dit landelijk wordt gecoördineerd.

Verpleeghuizen

In de Gooise verpleeghuizen zitten 69 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Stumpel laat tegelijkertijd ook weten dat er 56 patienten in verpleeghuizen weer genezen zijn. "Hoeveel mensen thuis liggen, hebben we geen concrete informatie over."

Het gaat over het algemeen goed met de medewerkers in verpleeghuizen. Er zijn zo'n 4000 mensen in de regio werkzaam en ongeveer 100 mensen zijn coronagerelateerd thuis. "Dat is niet zo’n heel hoog aantal, maar al is elke zieke er één te veel", aldus Stumpel.

Tekorten

Het is een landelijk beeld, maar ook in 't Gooi kampt de zorgt met een chronisch te kort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar de directeur vertelt dat het nog niet tot schrijnende situaties heeft geleidt en onbeschermde zorg is ook nog niet voorgekomen. "We scheren af en toe wel langs een soort of afgrond. Dat blijft een probleem. Huisartsen hebben nog voor enkele dagen voorraad. Maar tot op heden is het altijd wel weer goed gekomen, met voorraden die plotseling opduiken of vliegtuigen uit China die er plotseling zijn. Maar dat is een blijvend zorgpunt. Net als de testcapaciteit."

De regio heeft onder andere zelf een inzamelactie gedaan voor beschermingsmiddelen en landelijk wordt er gekeken of er toch in Nederland geproduceerd kan worden. Daarnaast onderzoeken ze of hergebruik door bijvoorbeeld sterilisatie mogelijk is. "Er is nog geen methode die voldoet, maar langs die lijnen wordt er koortsachtig gewerkt aan het schrijnende kort aan beschermingsmiddelen", zo besluit de directeur.