Gitarist Hans Oldenburg (72) houdt muziekestafette in leven: "Prachtig initiatief"

BEVERWIJK - Om de veelal werkloze muzikanten aan te moedigen om muziek te blijven maken, startte Gerbrand Castricum vorige week met een muziekestafette. Hij gaf het stokje over aan gitarist Hans Oldenburg (72), die de estafette tijdens de coronacrisis graag in leven houdt. Vandaag leverde hij zijn bijdrage.

NH / Dennis Mantz

Hans Oldenburg is al decennia lang een vertrouwd gezicht op poppodia in de IJmond en ver daarbuiten. De voormalig gitarist van onder meer muziekband Bintangs wilde graag meewerken aan het initiatief. "Het is goed om elkaar te blijven stimuleren, zeker in deze barre tijden", vertelt hij tegenover NH Nieuws. "Ik vind het een prachtig initiatief en ben vooral benieuwd wat er allemaal uit gaat komen bij de mensen." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Door het rondzwervende coronavirus zit een optreden er voorlopig niet in. "Of het me angstig maakt dat virus? Ik heb begrepen dat ik met mijn 72 jaar tot de kwetsbare groep behoor. Het is wel eng, maar ik blijf maar zoveel mogelijk binnen. Vervelen doe ik me toch niet, want ik zit iedere dag met een gitaar op schoot." Volgens Oldenburg moet de estafette ook na vandaag door. Hij belde daarom gitarist en muziekdocent Vincent Hiemstra om de volgende bijdrage voor zijn rekening te nemen. "Hij accepteert de uitdaging. Dus erg benieuwd waar hij nu mee gaat komen. Als we elkaar maar blijven stimuleren, dan is de missie al geslaagd."