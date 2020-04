Marechaussee doet inval in Purmerend na mondkapjeszwendel

De mondkapjes waren bedoeld voor de Chinese stad Wuhan, die toen met grote tekorten kampte. De Brit deed in februari op Schiphol aangifte tegen het bedrijf en deed zijn verhaal toen bij de NOS .

De gedupeerde afnemers zijn een Britse ondernemer en een Chinees-Australische ondernemer. Zij wilden in februari voor 8 miljoen euro aan mondkapjes kopen van een bedrijf uit Purmerend.

De man incasseerde een aanbetaling van 850.000 euro, maar liet niets meer van zich horen. Tegelijkertijd met de aanhouding heeft de Belgische politie een vermoedelijke medeplichtige aangehouden in Antwerpen.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier