Haarlemmer dreigt buurtgenoten 'af te schieten': opgepakt door arrestatieteam

HAARLEM - Een Haarlemmer heeft zijn buurtgenoten vanochtend flink laten schrikken door te roepen dat hij 'mensen zou afschieten'. Een paar uur later heeft een arrestatieteaam hem in zijn woning aan de Spaansevaartstraat in de boeien geslagen.

Toen de politie een melding kreeg dat er iemand in de buurt met een vuurwapen liep te zwaaien, werd 'het zekere voor het onzekere' genomen en er een arrestatieteam op af gestuurd. "Hij dreigde mensen af te schieten", aldus de politiewoordvoerder.

In woning aangehouden

Bij aankomst van het arrestatieteam had de verdachte zich in zijn woning verschansd. Aan het begin van de middag werd hij daar door het arrestatieteam aangehouden. Hij droeg op dat moment geen vuurwapen bij zich.

Of er in zijn woning een vuurwapen is gevonden, is nog niet bekend.