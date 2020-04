France Football: Ajax uit jaren zeventig heeft mooiste voetbalshirt ooit

AMSTERDAM - Het voetbalshirt dat Ajax droeg van 1971 tot en met 1973 is door het prestigieuze voetbaltijdschrift France Football uitgeroepen tot mooiste voetbalshirt aller tijden. In dit shirt veroverde de club drie keer op rij de Europa Cup I.

Het tijdschrift, dat ook jaarlijkse de verkiezing voor de Gouden Bal organiseert, stelde een lijst op van vijftig mooiste voetbalshirts. Het was een interne verkiezing die werd gehouden vanwege de quarantainemaatregelen.

De top 3

Het kenmerkende shirt van Ajax, een wit shirt met met een brede rode verticale streep in het midden, won de verkiezing. Het shirt van het Nederlands Elftal uit 1974 eindigde als derde. De tweede plaats was voor het groen-witte shirt van Saint-Étienne in de jaren 1975-1977

Clubgeschiedenis

In het shirt maakte Ajax, met onder andere Johan Cruijff, Johan Neeskens en Sjaak Swart in het team, indruk op de wereld. Het beleefde de meest succesvolle periode in de clubgeschiedenis door drie keer achter elkaar de Europa Cup I te winnen. Ook werd de wereldbeker voor clubteams veroverd.

Ajax kan zich overigens wel vinden in de uitverkiezing, blijkt uit de reactie op Twitter.