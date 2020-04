Onze sporters in het buitenland: Indy Baijens

KROMMENIE - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met volleybalster Indy Baijens. De Krommeniese speelde eerder voor VV Zaanstad en Talentteam Papendal, totdat ze naar Frankrijk vertrok.

Baijens heeft het naar haar zin in Frankrijk. "Ik vind het erg leuk. Het niveau in het buitenland ligt hoger dan in Nederland. Dit seizoen trainde ik met oudere meiden, daar heb ik veel van kunnen leren. Daardoor heb ik gemerkt dat ik beter word."

Leven in Frankrijk

Samen met haar teamgenoten woont Baijens in een appartementencomplex in Mulhouse. "Iedereen heeft een eigen appartementje. Het is heel erg leuk en gezellig. We wonen vlakbij het centrum, dus we drinken soms koffie of eten bij restaurants."

Het grootste verschil voor Baijens is de taal. "Binnen het team spreken we Engels met elkaar, dus ik heb niet veel Frans gesproken. Ik heb dit jaar geen Franse lessen gevolgd. Ik heb op de middelbare school drie jaar Frans gehad. Vanuit die periode wist ik het nog een beetje. Sommige dingen kan ik verstaan, maar ik kan geen hele gesprekken voeren in het Frans."

Ze behaalde haar diploma voor de middelbare school voordat ze naar Frankrijk vertrok. "Ik heb nu een tussenjaar genomen om te wennen aan het volleybal in het buitenland. Voor volgend jaar wil ik een thuisstudie gaan beginnen." Baijens heeft nog geen idee welke opleiding ze wil gaan volgen.