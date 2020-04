Hilversum: "Neem een video op en steek elkaar een hart onder de riem"

Alle opgenomen filmpjes worden samengevoegd tot een langere videoclip, gemaakt door Hilversum Marketing. "Steek elkaar een hart onder de riem door een positief geluid van jezelf te laten horen. Film jezelf of je familie. Hoe zitten jullie erbij: in je woonkamer, in je tuin, op je werk. Samen maken we een toffe, vrolijke clip", luidt de oproep aan de Hilversummers.

Alle Hilversummers kunnen meedoen: van vaders en moeders met kinderen tot supermarktpersoneel en de burgemeester.

Meedoen kan alleen vandaag, morgen en vrijdag nog. Daarna worden alle filmpjes onder handen genomen. De videoclip wordt vervolgens gepresenteerd op www.livehilversum.nl. Daar kunnen nu ook al de filmpjes naar worden doorgestuurd.

Raamposter

De videoclip is niet het enige waarmee flink wordt gewerkt om het saamhorigheidsgevoel te vergroten onder Hilversummers tijdens deze coronacrisis. Eerder kwam Hilversum Marketing al met een grote poster met de woorden 'Spread the love' en 'Samen zijn we Hilversum'. Hilversummers werden opgeroepen om die voor het raam te hangen.