Hulp voor voedselbank in dank aanvaard: "Corona heeft ons saamhorigheid gegeven"

ZAANSTAD - De eerste ingezamelde pallets voedsel en houdbare artikelen zijn aangekomen bij de voedselbanken in Noord-Holland. Een oproep van een luisteraar van NH Radio eerder deze week leverde een flink bedrag en veel houdbare producten op die voor een deel vandaag al zijn afgeleverd bij sorteercentra van voedselbanken in de provincie. Onder meer bij de werkloods van Voedselbank Zaanstreek in Assendelft namen ontroerde vrijwilligers de hulp in ontvangst.

De actie heeft in totaal een bedrag van 14.203.37 euro opgeleverd. Bijna 4.000 euro daarvan is bij elkaar gebracht door luisteraars van NH Radio. Dat heeft geresulteerd in een enorme vracht troostdozen die voor een deel vanmorgen al werd bezorgd bij de distributiecentra van de voedselbanken. "Woorden schieten tekort", zegt vrijwilliger Gert van de Vegt van Voedselbank Zaanstreek als hij de pallets ziet voorbijtrekken.

Saamhorigheid

"De corona heeft ervoor gezorgd dat we weer saamhorig zijn", zegt Gert van der Vegt die de vrijwilligers in de distributiehal in Assendelft coördineert. Ze merken het ook bij de wekelijkse inzamelingen bij de Bonifatiuskerk in Zaandam vertelt Will Cox: "Als wij daar iedere dinsdag en donderdag tussen elf en één staan, komen mensen met tassen vol producten aanzetten." Alle producten worden geordend en netjes in dozen verpakt voor mensen die het echt nodig hebben.

Luisteraars in actie

De corona actie werd ontketend door luisteraar Caroline van Warmerdam, die in verband met de corona-maatregelen haar verjaardag niet kon vieren. Ze besloot er een positieve draai aan te geven en riep vrienden en bekenden in het NH radioprogramma June tot 12 op om in plaats van een cadeau te kopen een donatie aan de voedselbank over te maken.

"Nou dat hebben we geweten", vertelt presentator June Hoogcarspel. "Al snel kwamen er zoveel appjes en telefoontjes binnen dat er een belteam van collega's samengesteld werd omdat de redactie de drukte niet meer aankon. Honderden luisteraars en kijkers hebben geld overgemaakt om de actie te ondersteunen", vertelt June glunderend.

Voor elke vijf euro een troostdoos

Voor elke vijf euro donatie vult de Noord-Hollandse supermarkt Deen een troostdoos voor een voedselbank ergens in de provincie. Een groot deel van de producten is inmiddels dus al aangekomen bij de voedselbank.