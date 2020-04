Voorbeeldig: tot nu toe slechts twee Gooise boetes voor overtreden coronamaatregelen

HILVERSUM - Inwoners van 't Gooi blijken voorbeeldig te gedragen als het gaat om het naleven van de coronaregels. In 't Gooi zijn afgelopen tijd 75 waarschuwingen gegeven en twee boetes uitgedeeld voor het corona-overtredingen. Dat laat burgemeester Pieter Broertjes, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, weten.

"De inwoners uit 't Gooi hebben zich uitstekend gedragen", vertelt Broertjes. Hij heeft de aantallen boetes en waarschuwingen vergeleken met andere regio's en dan heeft 't Gooi er 'bijzonder weinig'.

Erg druk

Toch was het afgelopen weekend opvallend druk in de binnenstad van Hilversum. Waar het op de brede Groest voor het publiek redelijk eenvoudig bleek om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren, was dat op de veel smallere Zeedijk een stuk lastiger.

Maar er werden geen overtredingen gesignaleerd, liet een woordvoerder weten. Ook op de hei waren genoeg mensen te vinden en liepen meer boa's rond om er voor te zorgen dat alle coronaregels ook echt worden nageleefd.

Burgemeester Broertjes houdt wel z'n hart vast voor komend weekend. "We krijgen weer een spannend paasweekend en dan zijn we weer volop paraat om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Daar zullen we op toe zien."