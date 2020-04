Kunstenaars uit Beverwijk laten hun creativiteit de vrije loop in 'Kaartjeskunst'

BEVERWIJK - Terug naar oude tijden maar dan met een nieuwe look. Tien Beverwijkse kunstenaars, gelijkelijk verdeeld over Studio O en de Broedmachine, hebben van de nood een deugd gemaakt: ze hebben hun creativiteit aangewend voor het maken van eigentijdse wenskaarten.

F*ck Corona/Rik Hermans

Initiatiefnemer Jan van Kampen: “Ik vind wenskaarten ontwerpen nou niet meteen een heel creatieve aangelegenheid. Eigenlijk is het een zwaktebod. Maar in deze tijd is het weer heel actueel en wat we hier in Beverwijk hebben gemaakt is toch wel bijzonder. Niet alleen mooie afbeeldingen maar ook de teksten. Nu veel mensen elkaar niet kunnen ontmoeten, is het een oplossing. Een beter idee dan elkaar te whats-appen. Zo’n wenskaart is blijvend.”

The Dodo Boogie Lars de Ruyter

The sky is the limit Ingwar Perton

Untitled 2020 Michelle Veldman

Hij vervolgt "Je ziet inderdaad dat veel mensen via video-verbindingen contact zoeken. Dat is inderdaad deels een oplossing. Maar er zijn veel mensen die techisch niet vaardig genoeg zijn. En wat dacht je van ouderen?"

Verbroken Nikki Kröder

Ik hou afstand van je Jan van Kampen

Marge Monster Jeroen Huijbregts

Het mes snijdt aan twee kanten. Bij de kunstenaars komt wat geld binnen in deze schrale tijden.“Normaal zijn wij in deze periode heel actief met alle festivals in de buurt. Nu dat allemaal stil ligt, komt er geen geld binnen. Dit is een mooie manier toch nog wat te verdienen. Het geld wordt eerlijk verdeeld over de tien makers."

Dokter Lizzy Tardy

Ik mis je nu al Heleen Vink

Pointless DEWILDED

Van Kampen benadrukt het lokale karakter van het initiatief. “Het gaat om lokale kunstenaars en we laten de kaartjes drukken bij een lokale drukker." De kaartjes zijn via internet te bestellen. www.kaartjeskunst.nl