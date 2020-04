Lokale biologische producent meer in trek bij Haarlemmers in coronatijd

HAARLEM - In de afgelopen weken hebben vier keer meer Haarlemmers zich aangemeld als klant van de Buurderij. Dat is een initiatief van biologische boeren die online hun producten aan 'de buren' aanbieden. "Ik denk wel dat mensen nu juist bewuster met hun eten omgaan", verklaart Rogier Tan van de Buurderij de toenemende interesse.

De Buurderij deelt sinds oktober 2019 de biologische producten uit en tot drie weken geleden, voordat de 'intellegente lockdown' in Nederland werd ingevoerd, kwamen elke week 25 klanten het voedsel ophalen. Nu is het klantenbestand gegroeit tot ruim 300, waarvan de afgelopen weken telkens meer dan 100 ook daadwerkelijk iets bestelt.

Ook het feit dat veel Haarlemmers nu meer tijd hebben om na te denken over duurzamer leven, speelt volgens de initiatiefnemer van de Buurderij mee. Bas Dortmundt is één van de nieuwe klanten. Om het eens te proberen heeft hij een lekker kaasje van een lokale boer besteld. "Het is de bewustwording van deze ellendige periode."

Het afhalen van het eten en drinken kan niet meer in restaurant De Dakkas vanwege de horecasluiting, maar de Pelgrimskerk in Haarlem-West heeft de Buurderij onderdak verleend. En daar worden via een éénrichtingsparcours de producten klaargelegd in kisten, die met hygiënische maatregelen en op anderhalve meter afstand opgehaald kunnen worden.

Rogier Tan van de Buurderij kijkt tevreden toe hoe het groeiende klantenbestand de wortelen, koolraap en biologische appelsap in eigen gebrachte tassen meeneemt. "Hoe meer we ook lokaal kunnen houden, kunnen we ervoor zorgen dat er minder voedselkilometers worden afgelegd en dat is zeker belangrijk voor de schone lucht en de lokale economie."