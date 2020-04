Zanger en gitarist Django Duyns speelt in zijn keuken in Amsterdam twee nummers voor ons op zijn electrische gitaar. Ga ervoor zitten en geniet van 'Universe' en 'Diamond Ring Girls'!

Lijkt het je iets? Heb je een band, ben je singer-songwriter, cabaretier of wat dan ook, mail ons en dan kunnen we kijken of we bij je langs kunnen komen voor de quarantaine-sessies: optreden@nhnieuws.nl