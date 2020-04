Jonge vogelaar Isis (10) geniet van huiswerk aan keukentafel: "Kijk nu vaker naar buiten"

VELSERBROEK - Behalve problemen biedt de coronacrisis ook kansen. Omdat ook vogelaars veelal aan huis gekluisterd zijn, hebben ze alle tijd om de vogels in eigen tuin eens goed te bestuderen. Zo ook vogelaar Isis (10) uit Velserbroek: "Vogels zijn leuk omdat je ze bijna overal ziet."

Sinds Isis haar huiswerk aan de keukentafel maakt, wordt haar aandacht geregeld getrokken door gefladder voor het raam. "Meestal zit je gewoon op school en ben je bezig met je werk", vertelt vogelaar Isis (10). "Maar nu kijk je vaker naar buiten." Het is geen toeval dat de roodborstjes en koolmezen uitgerekend in haar tuin neerstrijken. "Dit zijn zaadjes", vertelt ze terwijl ze twee flinke handen vol in het vogelhuisje legt. "Daar doen we best veel van, want er zijn veel vogels die ervan eten."

Vogelliefhebbers hebben deze interessante tijd te danken aan een combinatie van factoren, vertelt vogelkenner Camilla Dreef. "We hebben prachtig weer, en april is dé maand om naar zingende vogels te luisteren", legt ze uit. "En er zijn minder prikkels", verwijst ze naar een gevolg van de coronacrisis. "Minder auto's, minder geluid om ons heen." Dus hoewel er deze dagen soms meer vogels lijken te zijn, is dat valse schijn. Wel hoor je ze beter en zie je ze vaker. Om er voor te zorgen dat we weten naar welke soort we kijken, biedt de Vogelbescherming tien online lessen over de meestvoorkomende tuinvogels van Nederland.

Voor vogelspotters in de dop heeft Camilla een handige tip. "Vaak hoor je ze eerder dan dat je ze ziet. Dus als je er een hoort, ga eens kijken of je kunt uitvinden waar dat geluid vandaankomt." 'Niet springen' Isis hoopt dat de groeiende belangstelling tot de ontdekking van nieuwe soorten leidt. Ook zij heeft nog een tip voor mensen die van vogels in hun tuin willen genieten. "Blijf rustig. Je moet niet gaan springen, want dan is 'ie snel weg."