Gooise burgemeesters overwegen maatregelen tegen zwermen fietsers en motoren

Waar komend weekend hoe dan ook geen fietsers welkom zijn is op het smalle Berge Pad en het Googpad in Ankeveen. De gemeente Wijdemeren weert, voorafgaand aan eventuele maatregelen van de regio, al fietsers nadat het afgelopen weekend al erg druk was met fietsers. Velen lapten de regel om anderhalve meter afstand te houden aan hun laars, tot ergernis van buurtbewoners.

Of er voor 't Gooi ook maatregelen gaan gelden en zo ja waar die worden genomen en welke dat zijn, moet morgen duidelijk worden. De burgemeesters van de regio praten er nog over.

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651