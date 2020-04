De Peiling: Vind jij een regerings-app tegen het coronavirus een goed idee?

De regering wil de verspreiding van het coronavirus tegengaan door speciale apps in te zetten, die je waarschuwen als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. Goed idee of niet?

Pas op!

Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt meerdere bestaande apps uit binnen- en buitenland. In Oostenrijk wordt een app gebruikt die mensen waarschuwt als ze langer dan vijf minuten binnen een straal van twee meter van een besmet persoon zijn geweest. Ook in Zuid-Korea, Singapore, Engeland en Duitsland worden apps gebruikt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Contactonderzoek

De apps moeten ook de GGD's gaan helpen bij het onderzoek met wie een drager van het coronavirus allemaal in contact is geweest. Voorwaarde is wel dat veel mensen de app dan op hun telefoon installeren. Minister De Jonge zegt goed te willen kijken naar de privacy van mensen. Of de app verplicht wordt kon de minister dinsdagavond op een persconferentie nog niet zeggen.

OLVG

Het Amsterdamse OLVG ziekenhuis lanceerde enkele weken geleden al een corona-app. Met de app kunnen mensen die vermoeden dat ze het virus hebben, gezondheidsmetingen doorsturen naar een medisch team van het ziekenhuis en in contact komen met een arts. Van die app wordt al veelvuldig gebruik gemaakt.

1984

In een aantal reacties op de regeringsplannen om apps in te gaan zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan klinkt het mensen als duistere science fiction in de oren die doet denken aan het boek 1984 van George Orwell. Ook zijn er zorgen of zo'n it-project bij de overheid wel gaat werken.