Naakte Haarlemmer aangehouden na brand in natuurgebied Aerdenhout

Waarom de man naakt was, is bij de politie nog onbekend. De verdacht zit vast en wordt vandaag verhoord.

De man is in de buurt van het natuurgebied aangehouden. Het ging om een stuk van 20 bij 20 meter dat in brand stond. Via Burgernet was op een zoekactie begonnen. Daarin stond alleen vermeld dat de man te herkennen was aan bruin haar en een knot op zijn hoofd.