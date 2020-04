Hoornse Rachèlle (18) bedenkt online karaokechallenge voor onder de douche

HOORN - Wil jij een manier vinden om in tijden van corona aan je faalangst en podiumvrees te werken? De 18-jarige Rachèlle uit Hoorn bestormt social media momenteel met de karaokechallenge voor onder de douche. Geen zorgen, want je mag tijdens deze challenge gewoon je kleren aanhouden. "Dat moet zelfs", grapt de initiatiefneemster.

Het begon allemaal als een afstudeerproject voor haar studie aan het ROC in Amsterdam. De jonge studente wilde voor jongeren met faalangst en podiumvrees een speciaal evenement organiseren. “Heel veel mensen durven niet in het openbaar te zingen, maar wel onder de douche. Daarom wilde ik een douchecabine nabootsen op het podium", vertelt Rachèlle aan WEEFF Radio.

Valse noot door coronavirus

De opkomst van het coronavirus zorgde echter voor een 'valse noot' bij het evenement. Het kon niet meer doorgaan. Maar hoe kon Rachèlle dan nu afstuderen? Ze schroomde niet om een creatieve oplossing te bedenken en bedacht een online variant.

Via het Instagram-account @karaoke_dushi roept de Hoornse jongeren op om een karaoke video te maken onder de douche. "Op die manier hoop ik alsnog een stukje faalangst weg te nemen", vertelt ze. Deelnemers staan nog steeds onder de douche, én hun prestatie wordt getoond aan een groter publiek. "De opdracht luidt dat je een nummer zingt van Natasha Bedingfield, genaamd Unwritten. De video kan je naar me sturen via een rechtstreeks bericht."

Rachèlle hoopt stiekem wel dat de mensen begrijpen dat ze netjes hun kleren moeten aanhouden en niet per se stromend water hoort te klinken. "In een douchecabine staan en zingen is genoeg", grapt ze.