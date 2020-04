Voorstel AZ: verdeel inkomsten uit Europese competities

ALKMAAR - AZ heeft bij de KNVB en de Eredivisie CV een voorstel ingediend om vanwege de coronaproblematiek een solidariteitsfonds op te zetten. De Alkmaarders willen hiermee clubs in financiële nood laten helpen door rijkere clubs.

AZ stelt voor dat Nederlandse clubs die zich plaatsen voor de Champions League 25 procent van hun inkomsten beschikbaar stellen voor het noodfonds. Bij de Europa League zou het gaan om 15 procent.

'Groot teken van solidariteit'

AZ wil dat de voorgestelde regeling twee seizoenen stand houdt, ongeacht of de eredivisie de komende maanden nog wordt afgewerkt. De KNVB is blij met het initiatief en spreekt over een 'groot teken van solidariteit.' Maar de plannen van AZ zouden nog niet bij alle clubs op instemming kunnen rekenen.