Koningin Máxima bezoekt transport- en logistiekbedrijf Pieter Smit: "Bezoek is hartverwarmend"

Pieter Smit is gespecialiseerd in het vervoer, en de op- en afbouw van concertpodia en decors voor theaters en sportevenementen in binnen- en buitenland. Met zo'n 240 man personeel en zeven vestigingen in Europa is het een grote speler in de sector.

Rondleiding

Commercieel directeur Kees Brouwer was wel onder de indruk van het bezoek van de koningin: "We hebben Hare Majesteit een kleine rondleiding gegeven, buiten op het terrein en in de containerloods. We hebben verteld wat we doen voor de evenementenindustrie".

Brouwer roemt haar betrokkenheid: "Je merkt dat ze geïnteresseerd is in de ondernemer en de werknemers". Ze stelde de juiste vragen, vervolgt de commercieel directeur: "Het zijn vragen over arbeidstijdverkorting, over verlies aan omzet, wanneer we denken dat het weer gaat aantrekken en wat we voor de medewerkers doen".